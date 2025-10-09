Pause Patrimoine l’oeil aux aguets une boutique pas comme les autres Communiqué lors de la réservation Bayonne

Pause Patrimoine l’oeil aux aguets une boutique pas comme les autres Communiqué lors de la réservation Bayonne jeudi 9 octobre 2025.

Pause Patrimoine l’oeil aux aguets une boutique pas comme les autres

Communiqué lors de la réservation 14 Rue Gosse Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-09

Date(s) :

2025-10-09

La boutique du patrimoine et de l’habitat a fait peau neuve, au rez-de-chaussée d’un immeuble typique de l’architecture bayonnaise. Profitez des nouveaux supports de sa scénographie pour comprendre l’originalité du centre ancien et saisir les enjeux et défis du plan de sauvegarde et de mise en valeur. .

Communiqué lors de la réservation 14 Rue Gosse Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34

English : Pause Patrimoine l’oeil aux aguets une boutique pas comme les autres

German : Pause Patrimoine l’oeil aux aguets une boutique pas comme les autres

Italiano :

Espanol : Pause Patrimoine l’oeil aux aguets une boutique pas comme les autres

L’événement Pause Patrimoine l’oeil aux aguets une boutique pas comme les autres Bayonne a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Bayonne