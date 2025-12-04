Pause Patrimoine l’oeil aux aguets volutes et palmettes Sur le pont marengo Bayonne

Sur le pont marengo Pont Marengo Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Les décors de ferronerie apportent aux façades bayonnaises et aux escaliers de discrètes fantaisies.

Depuis les gracieuses courbes en fer forgé jusqu’aux fontes Art déco, ce parcours vous fait explorer le centre ancien de ses raffinements. Attention le diable se cache dans les détails! .

Sur le pont marengo Pont Marengo Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 60 34

