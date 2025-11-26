PAUSE PENSEE LES BIENFAITS ET MEFAITS DU RIRE Murviel-lès-Béziers
Rue de l’abeouradou Murviel-lès-Béziers Hérault
Débats philosophiques animés par Marie Pantalacci et Chantal Ferrier à 18h à la Médiathèque.
Accésibilité sur adhésion à l’association des Amis de la médiathèque de Murviel
5€/an.
Rue de l’abeouradou Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie +33 4 67 62 16 49 mediatheque@murviel-les-beziers.fr
English :
Philosophical debates hosted by Marie Pantalacci and Chantal Ferrier at 6pm at the Médiathèque.
Open to members of the Association des Amis de la médiathèque de Murviel
5 per year.
German :
Philosophische Debatten unter der Leitung von Marie Pantalacci und Chantal Ferrier um 18 Uhr in der Mediathek.
Barrierefreier Zugang bei Mitgliedschaft im Verein der Freunde der Mediathek von Murviel
5?/Jahr.
Italiano :
Dibattiti filosofici condotti da Marie Pantalacci e Chantal Ferrier alle 18.00 presso la Médiathèque.
Aperto ai membri dell’Association des Amis de la médiathèque de Murviel
5/anno.
Espanol :
Debates filosóficos animados por Marie Pantalacci y Chantal Ferrier a las 18.00 h en la Médiathèque.
Abierto a los miembros de la Asociación de Amigos de la Mediateca de Murviel
5 euros/año.
