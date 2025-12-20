Pause Périgueux d’après Nature Patrimoine sur le pouce Centre culturel La Visitation Périgueux

Pause Périgueux d’après Nature Patrimoine sur le pouce

Centre culturel La Visitation 5 rue Littré Périgueux Dordogne

Gratuit

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Patrimoine sur le pouce Découverte de l’exposition de Placid Périgueux d’après nature qui offre un cadrage inédit sur le patrimoine de la ville. En présence de l’artiste.

Avec la Compagnie Ouïe/Dire. 30 min

Gratuit RDV Centre culturel La Visitation | Réservation et billetterie Office de tourisme de Périgueux .

Centre culturel La Visitation 5 rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr

