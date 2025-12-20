Pause Périgueux d’après Nature Patrimoine sur le pouce Centre culturel La Visitation Périgueux
Pause Périgueux d’après Nature Patrimoine sur le pouce Centre culturel La Visitation Périgueux mardi 20 janvier 2026.
Pause Périgueux d’après Nature Patrimoine sur le pouce
Centre culturel La Visitation 5 rue Littré Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20
fin : 2026-01-20
Date(s) :
2026-01-20
Patrimoine sur le pouce Découverte de l’exposition de Placid Périgueux d’après nature qui offre un cadrage inédit sur le patrimoine de la ville. En présence de l’artiste.
Avec la Compagnie Ouïe/Dire. 30 min
Gratuit RDV Centre culturel La Visitation | Réservation et billetterie Office de tourisme de Périgueux .
Centre culturel La Visitation 5 rue Littré Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 02 80 22 accueil@destination-perigueux.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Pause Périgueux d’après Nature Patrimoine sur le pouce
L’événement Pause Périgueux d’après Nature Patrimoine sur le pouce Périgueux a été mis à jour le 2025-12-18 par OT Communal de Périgueux