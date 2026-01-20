Pause philo Médiathèque L’Alpha Angoulême
Pause philo Médiathèque L’Alpha Angoulême vendredi 13 février 2026.
Pause philo
Médiathèque L’Alpha 1 Rue Coulomb Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 12:00:00
fin : 2026-04-10 13:30:00
Date(s) :
2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10
Nos vies s’accélèrent et nous manquons parfois de temps pour nous approprier pleinement les nombreux enjeux qui façonnent notre quotidien.
.
Médiathèque L’Alpha 1 Rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Our lives are accelerating, and we sometimes lack the time to fully grasp the many issues that shape our daily lives.
L’événement Pause philo Angoulême a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême