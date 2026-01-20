Pause philo Médiathèque L’Alpha Angoulême

Pause philo

Médiathèque L’Alpha 1 Rue Coulomb Angoulême Charente

Début : 2026-02-13 12:00:00

fin : 2026-04-10 13:30:00

2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10

Nos vies s’accélèrent et nous manquons parfois de temps pour nous approprier pleinement les nombreux enjeux qui façonnent notre quotidien.

Médiathèque L’Alpha 1 Rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

Our lives are accelerating, and we sometimes lack the time to fully grasp the many issues that shape our daily lives.

