Pause Photo Prose – Une initiation ludique à la lecture de l’image. Bibliothèque Amélie Paris mercredi 8 avril 2026.
Rapidité, observation, logique et esprit d’équipe seront nécessaires pour gagner! Un atelier ludique pour aiguiser son oeil de citoyen consommateur d’image et se forger un point de vue personnel.
mercredi 8 avril à 15h : 6 à 12 ans
samedi 11 avril à 15h : 14 ans et +
Conçu par Les rencontres photographiques d’Arles, le jeu Pause Photo Prose est un véritable déclencheur de curiosité et d’intelligence collective.
Le samedi 11 avril 2026
de 15h00 à 15h00
Le mercredi 08 avril 2026
de 15h00 à 15h00
gratuit
Sur inscription au 01 47 05 89 66 ou en écrivant à bibliotheque.amelie@paris.fr
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 18 ans.
Bibliothèque Amélie 164 rue de Grenelle 75007 Paris
+33147058966 bibliotheque.amelie@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7 https://www.facebook.com/Bibliotheque.Amelie7
