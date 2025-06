Pause Quartier – Ateliers et initiations avec la compagnie SenCirk Quartier de l’Abbé Grégoire-Mirabeau-Schoelcher Bagneux

Pause Quartier – Ateliers et initiations avec la compagnie SenCirk Mardi 22 juillet, 16h00 Quartier de l’Abbé Grégoire-Mirabeau-Schoelcher Hauts-de-Seine

Gratuit en accès libre (nombre limité d’enfants par ateliers)

Début : 2025-07-22T16:00:00 – 2025-07-22T18:00:00

Fin : 2025-07-22T16:00:00 – 2025-07-22T18:00:00

Proposés dans le cadre des activités d’actions culturelles organisées entre le PPCM et le Centre Social et Culturel de la Fontaine Gueffier, les rendez-vous pauses quartier sont des occasions parfaites pour amener l’action artistique et culturelle directement au cœur des lieux de vie des habitant·es.

Rendez-vous le mardi 22 juillet de 16h à 18h au quartier de l’Abbé Grégoire à Bagneux avec la compagnie de cirque sénégalaise SenCirk et ses artistes Mariétou Thiam et Mamadou Aïdara dit « Junior » pour des ateliers hors-les-murs d’initiation au cirque, pour petits et grands, à la manière d’un impromptu dans l’espace public.

Événement gratuit en accès libre de 16h à 18h et ouvert à toutes et tous les enfants (nombre d’enfants par ateliers limités).

Cet événement est porté par le Plus Petit Cirque du Monde, en partenariat avec le Centre Social et Culturel de la Fontaine Gueffier de la Ville de Bagneux.

Quartier de l’Abbé Grégoire-Mirabeau-Schoelcher Abbé Grégoire 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@ppcm.fr »}, {« type »: « email », « value »: « mila@ppcm.fr »}, {« type »: « email », « value »: « elias@ppcm.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie-ppcm.mapado.com/event/561408-pause-quartier-a-labbe-gregoire »}] Le quartier de l’Abbé Grégoire-Mirabeau-Schoelcher est situé au Sud-Est de la ville de Bagneux, en limite des villes de Bourg-la-Reine et de Cachan, à proximité du RER B Bagneux. Il s’agit d’un quartier constitué en son intégralité de logements sociaux, propriété de Hauts-de-Seine Habitat.

© Marie Maudua