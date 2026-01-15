Pause Sophro Pertuis

Pause Sophro

Jeudi 15 janvier 2026 de 18h45 à 19h45.

Jeudi 29 janvier 2026 de 18h45 à 19h45.

Jeudi 12 février 2026 de 18h45 à 19h45.

Jeudi 26 février 2026 de 18h45 à 19h45. 157 rue des Festons Pertuis Vaucluse

Tarif : 20 – 20 – EUR

Séance de Sophrologie de Groupe le 15 et 29 janvier et le 12 et 26 février

– 1h de Pratique

– 2 fois par Mois

Relaxation dynamique, respiration , visualisation positive

.

157 rue des Festons Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 60 83 26 amandinehebrard@hotmail.com

English :

Group Sophrology sessions on January 15 and 29 and February 12 and 26:

– 1h Practice

– 2 times a Month

Dynamic relaxation, breathing, positive visualization

