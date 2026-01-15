Pause Sophro Pertuis
Pause Sophro Pertuis jeudi 15 janvier 2026.
Pause Sophro
Jeudi 15 janvier 2026 de 18h45 à 19h45.
Jeudi 29 janvier 2026 de 18h45 à 19h45.
Jeudi 12 février 2026 de 18h45 à 19h45.
Jeudi 26 février 2026 de 18h45 à 19h45. 157 rue des Festons Pertuis Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-15 18:45:00
fin : 2026-02-26 19:45:00
Date(s) :
2026-01-15 2026-01-29 2026-02-12 2026-02-26
Séance de Sophrologie de Groupe le 15 et 29 janvier et le 12 et 26 février
– 1h de Pratique
– 2 fois par Mois
Relaxation dynamique, respiration , visualisation positive
.
157 rue des Festons Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 60 83 26 amandinehebrard@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Group Sophrology sessions on January 15 and 29 and February 12 and 26:
– 1h Practice
– 2 times a Month
Dynamic relaxation, breathing, positive visualization
L’événement Pause Sophro Pertuis a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme de Pertuis