Pause sophrologie de l’automne La Tisanerie Pontarlier
vendredi 9 octobre 2026 · La Tisanerie · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Pause sophrologie de l’automne
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base – plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 19:00:00
fin : 2026-10-09 20:00:00
Date(s) :
2026-10-09
Carole a d’abord suivi des séances de sophrologie collectives pendant 4 ans puis s’est formée à l’Académie de Bourgogne Franche Comté et obtenu le titre RNCP de l’Académie de Sophrologie de Paris en octobre 2025. .
La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 46 27 55 93 carole.elans.interieurs@gmail.com
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English : Pause sophrologie de l’automne
L’événement Pause sophrologie de l’automne Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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