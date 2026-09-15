Pause sophrologie de l’automne La Tisanerie Pontarlier

Informations pratiques

Pontarlier

Pause sophrologie de l’automne

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier Doubs

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base – plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09 20:00:00

Date(s) :

2026-10-09

Carole a d’abord suivi des séances de sophrologie collectives pendant 4 ans puis s’est formée à l’Académie de Bourgogne Franche Comté et obtenu le titre RNCP de l’Académie de Sophrologie de Paris en octobre 2025. .

La Tisanerie 2 Rue Notre Dame Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 46 27 55 93 carole.elans.interieurs@gmail.com

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English : Pause sophrologie de l’automne

L’événement Pause sophrologie de l’automne Pontarlier a été mis à jour le 2026-09-05 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS