Pause thé au musée ! Musée d’Art et d’Histoire de Colombes Colombes

Pause thé au musée ! Samedi 20 septembre, 14h00 Musée d’Art et d’Histoire de Colombes Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Parcourez les collections permanentes du musée sur le passé de Colombes et la Biennale du verre. Puis savourez ce moment autour d’une dégustation libre de thé.

En partenariat avec le Palais des thés

Musée d’Art et d’Histoire de Colombes 2 rue Gabriel-Péri 92700 Colombes Colombes 92700 Victor Basch Hauts-de-Seine Île-de-France 01 47 86 38 85 https://www.colombes.fr/la-ville/la-vie-quotidienne/culture-et-loisirs/musee-municipal-dart-et-dhistoire/ Au cœur du centre-ville, dans l’écrin de bâtiments anciens réhabilités, le musée présente des collections diversifiées retraçant les épisodes de l’histoire de la ville, riche en événements et personnalités.

En parallèle, le musée programme des expositions temporaires aux thématiques variées. Entrée libre

Accueil de groupe sur inscription

Visite libre

Clothilde Valade