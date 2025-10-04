Pause vinyle Médiathèque du Grand Cahors Cahors

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Fin : 2025-10-04T16:30:00 – 2025-10-04T18:00:00

Venez profiter d’un moment musical convivial autour de la écoute partagée de vinyles. Une occasion de découvrir ou redécouvrir des disques, d’échanger vos impressions et de partager votre passion pour la musique.

Rendez-vous au 3ᵉ étage pour ce moment unique !

Médiathèque du Grand Cahors 185 Avenue Jean Jaurès, 46000 Cahors, France Cahors 46000 Lot Occitanie 0565241344 https://mediatheque.grandcahors.fr/bibliotheques/bibliotheques-mediatheques/mediatheque-du-grand-cahors Collection encyclopédique de lecture publique.

Nombre total de documents : 77675 (hors Bibliothèque Patrimoniale).

livres adultes et jeunesse, périodiques adultes et jeunesse, cd et dvd.

