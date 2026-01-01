Pause Yoga Sérénité La Folie de Finfarine Poiroux

Pause Yoga Sérénité

La Folie de Finfarine 68 chemin des écoliers Poiroux Vendée

Début : 2026-01-31 14:00:00

fin : 2026-01-31 17:15:00

2026-01-31

La Folie de Finfarine 68 chemin des écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 07 06 14 yoga.n.air.j@gmail.com

