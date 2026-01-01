Pause Yoga Sérénité La Folie de Finfarine Poiroux

Pause Yoga Sérénité La Folie de Finfarine Poiroux samedi 31 janvier 2026.

Pause Yoga Sérénité

La Folie de Finfarine 68 chemin des écoliers Poiroux Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 14:00:00
fin : 2026-01-31 17:15:00

Date(s) :
2026-01-31

  .

La Folie de Finfarine 68 chemin des écoliers Poiroux 85440 Vendée Pays de la Loire +33 6 88 07 06 14  yoga.n.air.j@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pause Yoga Sérénité Poiroux a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral