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AGENDA · Château-Renard

Pause Zen Château-Renard

samedi 12 septembre 2026 · Château-Renard

Pause Zen Château-Renard

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
45 Place de la République
Ville
45220 Château-Renard
Département
Loiret
Tarif
Gratuit

Château-Renard

Pause Zen

45 Place de la République Château-Renard Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 15:00:00
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Offrez-vous un moment de calme et de détente avec Nadine Prevost à la Médiathèque Pas à Pages de Château-Renard.
Offrez-vous un moment de calme et de détente. Cet atelier invite à se recentrer, à relâcher les tensions et à cultiver le bien-être, dans une ambiance sereine et accessible à tous, quel que soit votre niveau. La médiathèque vous invite à prendre le temps en compagnie de Nadine Prevost.   .

45 Place de la République Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 52 71  mediatheque@3cbo.fr

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English :

Treat yourself to a moment of peace and relaxation with Nadine Prevost at the Pas à Pages Library in Château-Renard.

L’événement Pause Zen Château-Renard a été mis à jour le 2026-09-01 par OT 3CBO

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