Pau’tos jeux Festival du jeu de Pau Parc des expositions de Pau Pau

Pau’tos jeux Festival du jeu de Pau

Parc des expositions de Pau, 7 Boulevard Champetier de Ribes, Pau, Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

2026-04-25 2026-04-26

Le Pau’tos jeux vous propose un week-end ludique. Entrée gratuite au Parc des Expositions de Pau. Amusement garanti pour tous, de 2 à 122 ans!

Des jeux de toutes sortes: Jeux de société, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux en bois, murder party, jeux de figurines, Rubiks’cube, jeux traditionnels…

Des jeux de société sous toutes les formes seront à votre disposition en accès libre, ou présentés et expliqués par des professionnels et des bénévoles passionnés. Ils auront à coeur de vous faire découvrir des jeux connus et moins connus pour que chacun s’amuse! Certains grands auteurs de jeux seront présents et les auteurs en devenir viendront vous faire essayer leurs prototypes.

De nombreuses animations ponctueront le week-end: Tombola, tournois, concours de puzzle, défis divers et autres découvertes ludiques vous y attendent.

Venez entre amis ou en famille pour en profiter. .

