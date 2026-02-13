Pauvres Diables | Cie L’Ombre, le Prato – Pôle National Cirque – Lille, Lille

Pauvres Diables | Cie L’Ombre Mardi 7 avril, 14h30, 19h00, 20h30 le Prato – Pôle National Cirque – Lille Nord

réservations auprès du Prato

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T14:30:00+02:00 – 2026-04-07T15:00:00+02:00

Fin : 2026-04-07T20:30:00+02:00 – 2026-04-07T21:00:00+02:00

Après son spectacle Un Jour de neige, où les objets semblaient s’animer comme par enchantement, mêlant jonglerie et magie nouvelle, Félix Didou revient avec une nouvelle création : Pauvres Diables. Imaginé comme un plaidoyer interactif, le spectacle questionne le public sur la perception des « vilains ». Est-ce le destin ou le hasard qui les conduit à faire de mauvais choix ? Et si l’on peut influencer le hasard grâce à la magie, alors, sont-ils vraiment coupables ? Félix Didou se glisse dans la peau d’un avocat qui a plus d’un tour dans son sac (ou dans sa manche) pour réhabiliter ces Pauvres Diables.

en coréalisation avec La rose des vents, dans le cadre du festival 100% Magie

le Prato – Pôle National Cirque – Lille 6 allée de la Filature 59000 Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 71 24 http://www.leprato.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0320527124 »}, {« type »: « email », « value »: « info@leprato.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://leprato.fr »}]

Un plaidoyer interactif, tout en magie, qui questionne le public et la perception des personnages dits « méchants » des fictions.

© Kalimba