PAVEL KOLESNIKOV SAMSON TSOY (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse
PAVEL KOLESNIKOV SAMSON TSOY (PIANO AUX JACOBINS) Place des Jacobins Toulouse lundi 29 septembre 2025.
PAVEL KOLESNIKOV SAMSON TSOY (PIANO AUX JACOBINS)
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 7 – 7 – 40 EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-29 20:00:00
fin : 2025-09-29
Date(s) :
2025-09-29
C’est en tendant la main à la nouvelle génération qu’Elisabeth Leonskaja a choisi de fêter son anniversaire, en invitant d’abord Pavel Kolesnikov et Samson Tsoy pour un récital à quatre mains où le volcanisme stravinskien contrastera avec la poésie schubertienne.
Qualifiés de magiciens du piano par The Arts Desk, Pavel et Samson vivent et travaillent ensemble depuis leurs premières années d’études.
Au programme
STRAVINSKY Le Sacre du printemps
SCHUBERT Divertissement à la hongroise Fantaisie en fa mineur D. 940 7 .
Place des Jacobins CLOITRE DES JACOBINS Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
Elisabeth Leonskaja has chosen to celebrate her birthday by reaching out to the new generation, inviting Pavel Kolesnikov and Samson Tsoy to a four-hand recital in which Stravinskian volcanism contrasts with Schubertian poetry.
German :
Sie lud zunächst Pavel Kolesnikov und Samson Tsoy für ein vierhändiges Recital ein, in dem Strawinskys Vulkanismus mit Schuberts Poesie kontrastiert.
Italiano :
Elisabeth Leonskaja ha scelto di festeggiare il suo compleanno tendendo la mano alla nuova generazione, invitando Pavel Kolesnikov e Samson Tsoy per un recital a quattro mani in cui il vulcanismo stravinskiano contrasta con la poesia schubertiana.
Espanol :
Elisabeth Leonskaja ha decidido celebrar su cumpleaños tendiendo la mano a la nueva generación, invitando a Pavel Kolesnikov y Samson Tsoy para un recital a cuatro manos en el que el volcanismo stravinskiano contrasta con la poesía schubertiana.
L’événement PAVEL KOLESNIKOV SAMSON TSOY (PIANO AUX JACOBINS) Toulouse a été mis à jour le 2025-08-29 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE