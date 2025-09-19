PAVID’OC JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Vias

PAVID’OC JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Vias vendredi 19 septembre 2025.

Vias Hérault

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21

Journée Européennes du patrimoine avec l’association PAVID’OC

Vendredi 19 septembre 18h30 Halle Jean Raynaud avenue d’Agde Vias

Conférence Viassois ou Lieux-dits; origines des noms de rues du village

Samedi 20 septembre 10h -13h / 15h-18h

Visite commentées de l’exposition n°1 « Animaux totémiques » et du musée.

Samedi 20 septembre 10h et 11h30 / 15h et 16h30

Visite guidée du village et de l’exposition n°2 « Languedoc la vigne au cœur »

Dimanche 21 septembre 10h-13h et 15h-18h

Musée et exposition

Dimanche 21 septembre 16h30

Visite de l’église .

Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 07 32 53 09 zenon.jm@gmail.com

English :

European Heritage Day with the PAVID’OC association

German :

Europäischer Tag des Kulturerbes mit dem Verein PAVID’OC

Italiano :

Giornata europea del patrimonio con l’associazione PAVID’OC

Espanol :

Día Europeo del Patrimonio con la asociación PAVID’OC

