PAVID’OC JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Vias vendredi 19 septembre 2025.
Vias Hérault
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-20
2025-09-19 2025-09-20 2025-09-21
Journée Européennes du patrimoine avec l’association PAVID’OC
Vendredi 19 septembre 18h30 Halle Jean Raynaud avenue d’Agde Vias
Conférence Viassois ou Lieux-dits; origines des noms de rues du village
Samedi 20 septembre 10h -13h / 15h-18h
Visite commentées de l’exposition n°1 « Animaux totémiques » et du musée.
Samedi 20 septembre 10h et 11h30 / 15h et 16h30
Visite guidée du village et de l’exposition n°2 « Languedoc la vigne au cœur »
Dimanche 21 septembre 10h-13h et 15h-18h
Musée et exposition
Dimanche 21 septembre 16h30
Visite de l’église .
Vias 34450 Hérault Occitanie +33 6 07 32 53 09 zenon.jm@gmail.com
English :
European Heritage Day with the PAVID’OC association
German :
Europäischer Tag des Kulturerbes mit dem Verein PAVID’OC
Italiano :
Giornata europea del patrimonio con l’associazione PAVID’OC
Espanol :
Día Europeo del Patrimonio con la asociación PAVID’OC
