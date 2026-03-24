Pavillon du Moment à Art en Vrac Le Moment Librairie Salies-de-Béarn
Pavillon du Moment à Art en Vrac Le Moment Librairie Salies-de-Béarn samedi 4 avril 2026.
Pavillon du Moment à Art en Vrac
Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-04
Dans le cadre du Festival Art en Vrac, nous avons le plaisir de vous convier à créer, exposer et visiter le Pavillon du Moment de la Venise du Béarn, Salies-de-Béarn.
Petit clin d’œil béarnais à la Biennale d’art de Venise au Moment Librairie en compagnie d’Anna et Sacha Ozerkova avec 3 temps forts
Tout le long du week-end ateliers création In minor keys (en tonalité mineur), thème de la Biennale de Venise 2026.
Samedi 4 avril à 16h Rencontre Lire un tableau animée par Anna Ozerkova. Apprenez à décoder une oeuvre d’art !
Dimanche 5 avril à 16h Rencontre Biennale de Venise visite guidée animée par Sacha et Anna Ozerkova.
Art en Vrac et le Moment célèbre l’art contemporain en Béarn ! .
Le Moment Librairie 3 place du Bayaà Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 86 33 55 31 contact@lemomentlibrairie.fr
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English : Pavillon du Moment à Art en Vrac
L’événement Pavillon du Moment à Art en Vrac Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-22 par OT Béarn des Gaves
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