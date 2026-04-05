Pavillon Fouquet de la Varenne, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Pavillon Fouquet de la Varenne 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Dernier vestige du château de Guillaume Fouquet de la Varenne datant du 17e siècle, auparavant l’une des plus belles demeures de la région.
Samedi et dimanche de 15h à 17h.
10 Rue Lyonnaise
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Dernier vestige du château de Guillaume Fouquet de la Varenne datant du 17e siècle, auparavant l’une des plus belles demeures de la région.
©MINISTERE DE LA CULTURE
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