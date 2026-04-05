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Pavillon Fouquet de la Varenne, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Pavillon Fouquet de la Varenne, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Pavillon Fouquet de la Varenne 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Dernier vestige du château de Guillaume Fouquet de la Varenne datant du 17e siècle, auparavant l’une des plus belles demeures de la région.
Samedi et dimanche de 15h à 17h.
10 Rue Lyonnaise

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Dernier vestige du château de Guillaume Fouquet de la Varenne datant du 17e siècle, auparavant l’une des plus belles demeures de la région.

©MINISTERE DE LA CULTURE

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