Pavillon France MRO Europe, Amsterdam RAI, Amsterdam
Pavillon France MRO Europe, Amsterdam RAI, Amsterdam mardi 27 octobre 2026.
Pavillon France MRO Europe 27 – 29 octobre Amsterdam RAI
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-27T09:30:00+01:00 – 2026-10-27T19:00:00+01:00
Fin : 2026-10-29T09:30:00+01:00 – 2026-10-29T19:00:00+01:00
Pavillon France Choose France organisé par Business France
Amsterdam RAI Europaplein 24 Amsterdam 1078 GZ Zuid Hollande-Septentrionale
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