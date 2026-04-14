Pavillon France World Hydrogen Summit, Rotterdam, Rotterdam
Pavillon France World Hydrogen Summit, Rotterdam, Rotterdam jeudi 21 mai 2026.
Pavillon France World Hydrogen Summit 21 – 23 mai Rotterdam
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T09:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:30:00+02:00
PF dans le secteur de l’énergie /Hydrogène
Rotterdam Ahoyweg 10, Rotterdam 3084 BA Charlois Hollande-Méridionale
Pavillon France Choose France organisé par Business France