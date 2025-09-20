Pavillon Muqarnas – Le nid à deux faces Explora Saint-Étienne

Pavillon Muqarnas – Le nid à deux faces 20 et 21 septembre Explora Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Le nid à deux faces

Installé au cœur du parc Explora, établissement de culture scientifique de la Ville de Saint-Étienne, géré par La Rotonde, Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle de Mines Saint-Étienne, le pavillon MUQARNAS est conçu comme un lieu pédagogique intitulé « Le nid à deux faces » : une face ludique à destination des enfants et une face destinée aux oiseaux, insectes et rongeurs.

Les aspérités intégrées au motif procurant autant d’habitats pour le vivant, à l’image des nids d’hirondelles dans les façades des lieux de culte ottomans.

Ce projet est également l’occasion de sensibiliser les plus jeunes générations à la cohabitation entre humains et non-humains, à la biodiversité et au microbiote.

Les muqarnas sont un moulage décoratif appliqué à une voûte de plafond, commune à de nombreuses variantes locales de l’architecture islamique traditionnelle. Dans ce projet, le Muqarnas, objet décoratif est transformé en un système structurel en demi-coupole formée par des pièces en céramique imbriquées.

Le projet de construction du Pavillon Muqarnas conçu par l’architecte Meriem Chabani, en collaboration avec John Edom (agence New South) et Radhi Ben Hadid, ingénieur, a été l’occasion pour les étudiant.es de l’ENSASE, lors de la semaine Buissonnière de faire l’expérience de l’échelle

« Ce projet, construit avec les étudiant.es de l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne, questionne également l’influence des architectures et savoirs des Suds dans le discours architectural contemporain. C’est aussi l’occasion d’ouvrir une conversation avec les étudiantes et les étudiants autour de la relation entre profane et sacré, ornement et fonction, cohabitation entre humain et non-humain ». Meriem Chabani

Natacha Piroux et Filipe Borges rejoints par Lucile Nicollet, tous trois diplômé.es de l’ENSASE , pilotent, en lien avec Meriem Chabani et Radhi Ben Hadid, la mise en œuvre et la phase de construction du pavillon sur le site Explora, qui sera inauguré en septembre.

Ce projet bénéficie du soutien du ministère de la Culture, du Fonds de dotation Quartus pour l’architecture et de l’accompagnement de la Ville de Saint-Etienne.

Explora 8 Rue Calixte Plotton, 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

© ENSASE