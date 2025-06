Exposition « Art in Nature » de Nils-Udo au Pavillon Vendôme Pavillon Vendôme Clichy 26 juin 2025

Après avoir accueilli des artistes aux univers très urbains comme Philippe Katerine ou Georges Rousse, RentingART et la Ville de Clichy invitent Nils-Udo, pionnier du land art à

investir le Pavillon Vendôme. Né en 1937, cet artiste allemand majeur a

quitté la peinture de paysages pour intervenir directement dans la

nature. Feuilles, bois, pigments… ses œuvres sont éphémères, fragiles mais d’une grande puissance esthétique, uniquement réalisées à partir d’éléments glanés dans la nature, et seule la photographie en garde la trace.

L’exposition présentera une sélection de peintures, de photographies, de vidéos de making-of, mais aussi une installation in-situ exceptionnelle,

intitulée Naissance. Une œuvre conçue à l’origine pour la maison de

champagne Ruinart, composée de nids surélevés réalisés à partir de pieds

de vigne, pour recréer un habitat favorable à la faune. Une

installation pérenne a été créée dans les chais de champagne, tandis

qu’une version mobile a voyagé à travers le monde. Présentée au Grand

Palais en 2024, Naissance a aussi voyagé au salon Art Basel, ou à Miami.

Programmation

Toutes les activités de la programmation se déroulent au Pavillon Vendôme. Elles sont gratuites, mais nécessitent une inscription au préalable.

Inscription à l’accueil du Pavillon Vendôme, par mail à : pavillon.vendome@ville-clichy.fr ou par téléphone au 01 47 15 31 61.

Vernissage « Art in Nature » de Nils-Udo

Mercredi 25 juin, 19h – 22h Vernissage en présence de l’artiste Nils-Udo suivi d’un cocktail.

Session dédicace et rencontre avec

l’artiste Nils Udo

Jeudi 26

juin, 17h30 – 19h30 Gratuit, entrée libre

À l’occasion de l’exposition « Art in Nature » et de la sortie

du livre Monographie Nils-Udo, venez

rencontrer l’artiste lors d’une séance de dédicace au Pavillon Vendôme. Un

moment privilégié d’échange autour de son œuvre.

Visites guidées de l’exposition « Art

in nature »

deux sessions 10h ou 14h, Samedis 28

juin et 12 juillet Dans le cadre de l’exposition de Nils-Udo, un médiateur culturel vous

accompagne à la découverte d’œuvres en lien étroit avec la nature. Une

immersion sensible dans l’univers du Land Art.

Atelier aquarelle « Nature en nuances »

Mardi

1, Vendredi 4 & Mardi 8 juillet Jardin du Pavillon Vendôme

Pour les 12 ans et plus

Inspiré par l’univers de Nils-Udo, cet atelier en extérieur propose une

initiation à l’aquarelle autour des couleurs et textures de la nature.

L’art du nid, atelier créatif de vannerie

Mercredi 9 juillet, 10h à 12h30 Pour les familles à partir de 8 ans

Guidé.es par Marie Drouet, plasticienne et artisane, les participant.es

tressent un nid d’oiseau en matériaux naturels. Une expérience poétique mêlant

gestes du vivant, vannerie traditionnelle et création collective en lien avec

la nature.

Empreintes

solaires – Atelier cyanotype avec

Le Point Bleu Samedi

12 juillet, 14h – 15h30 et 16h30 – 17h30 En duo parent-enfant et en famille, à partir de 5

ans

Initiez-vous à un ancien procédé photographique pour créer des images bleues de

Prusse à partir de végétaux et de lumière cueillis dans le jardin du Pavillon

Vendôme.

Ateliers « Impressions botaniques »

Mardis 15, 22 et 29 juillet, 14h – 16h À partir de 8 ans

Explorez plusieurs techniques artistiques (frottage, monotype, tampons,

empreintes) avec des éléments naturels récoltés dans le jardin. Création

d’œuvres éphémères exposées en séchant.

Visites guidées de l’exposition « Art in nature »

Samedi 26 juillet et 13 septembre, à 14h avec rentingART Découvre l’exposition de Nils-Udo avec l’équipe de médiation de rentingART: une

immersion dans l’univers poétique de l’artiste, pionnier du Land Art, dont les

œuvres dialoguent intimement avec la nature.

L’Art du Nid – Atelier créatif de vannerie

Mardi 17 septembre, 14h à 16h30 Pour les familles à partir de 8 ans.

Guidé.es par Marie Drouet, plasticienne et artisane, les participant.es

tressent un nid d’oiseau en matériaux naturels. Une expérience poétique mêlant

gestes du vivant, vannerie traditionnelle et création collective en lien avec

la nature.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 09h00 à 18h00

Du jeudi 26 juin 2025 au dimanche 21 septembre 2025 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 09h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Pavillon Vendôme 2, rue du guichet 92110 Clichy

https://www.ville-clichy.fr/agenda/1557/18-exposition-nils-udo-art-in-nature.htm +33147153161 pavillon.vendome@ville-clichy.fr

Entrée libre et gratuite. Inscription obligatoire pour les activités de la programmation.