Pavillonn Label Soirée #54 Gambetta Club Paris samedi 6 septembre 2025.

Pavillonn Label Soirée, c’est LA meilleure soirée Disco / House to Techno de la capitale !

Ils seront présents pour vous : Le label Pavillonn au grand complet !

– TIKI TAKA prendront les rênes de la warm up (00h-1h) pour un set bouillonnant de style Disco / House, et de la closing (4h-5h) où ils passeront en mode techno

– DISKAY attaquera l’horaire 1h-2h30 avec sa House / Electro organique. Comme d’habitude, ses compositions seront largement représentées, tout ça dans un set mélodieux et punchy qui en fera danser plus d’un !

– NHYX (2h30-4h) présent pour faire bouger les foules au cœur de la nuit ! Il a préparé ses meilleures cartouches Tech-House, croyez-nous ça faut le détour !

Une soirée Electro, Disco, House et Techno en compagnie des artistes du label Pavillonn, au Gambetta Club !

Le vendredi 05 septembre 2025

de 23h59 à 05h00

payant

6 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Gambetta Club 104, rue de Bagnolet 75020 Paris

