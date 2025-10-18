Pavillonn Label Soirée Club Gambetta Club Paris

Pavillonn Label Soirée Club Gambetta Club Paris samedi 18 octobre 2025.

Pavillonn Label Soirée, c’est LA meilleure soirée Disco / House to Techno de la capitale !

Ils seront présents pour vous : Le label Pavillonn au grand complet !

TIKI TAKA prendront les rênes de la warm up (00h-1h) pour un set bouillonnant de style Disco / House, et de la closing (4h-5h) où ils passeront en mode techno

NHYX (1h-4h) présent pour faire bouger les foules au cœur de la nuit ! Il a préparé ses meilleures cartouches Tech-House, croyez-nous ça faut le détour !

Le vendredi 17 octobre 2025
de 23h59 à 05h00
payant

6 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Gambetta Club 104, rue de Bagnolet  75020 Paris
https://fb.me/e/6KvvhFepv