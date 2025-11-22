Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Pavillonn Label Soirée Club Gambetta Club Paris vendredi 21 novembre 2025.

Pavillonn Label Soirée, c’est LA meilleure soirée Disco / House to Techno de la capitale !

Ils seront présents pour vous : Le label Pavillonn au grand complet !

TIKI TAKA prendront les rênes de la warm up (00h-1h) pour un set bouillonnant de style Disco / House, et de la closing (4h-5h) où ils passeront en mode techno

DISKAY attaquera l’horaire 1h-2h30 avec sa House / Electro organique. Comme d’habitude, ses compositions seront largement représentées, tout ça dans un set mélodieux et punchy qui en fera danser plus d’un !

S1BL3Z b2b Ema (2h30-4h) présents pour faire bouger les foules au cœur de la nuit ! Ils ont préparé leurs meilleures cartouches Techno / Trance, croyez-nous ça faut le détour !

Une soirée Electro, Disco, House et Techno en compagnie des artistes du label Pavillonn, au Gambetta Club !
Le vendredi 21 novembre 2025
de 23h59 à 05h00
payant

6 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Gambetta Club 104, rue de Bagnolet  75020 Paris
