Pavillonn Label Soirée Club Gambetta Club Paris vendredi 9 janvier 2026.
Pavillonn Label Soirée, c’est LA meilleure soirée Disco / House to Techno de la capitale !
Ils seront présents pour vous : Le label Pavillonn au grand complet !
– TIKI TAKA prendront les rênes de la warm up (00h-1h) pour un set bouillonnant de style Disco / House, et de la closing (4h-5h) où ils passeront en mode techno
– DISKAY attaquera l’horaire 1h-2h30 avec sa House / Electro organique. Comme d’habitude, ses compositions seront largement représentées, tout ça dans un set mélodieux et punchy qui en fera danser plus d’un !
– NHYX (2h30-4h) présent pour faire bouger les foules au cœur de la nuit ! Il a préparé ses meilleures cartouches Tech-House, croyez-nous ça faut le détour !
Une soirée Electro, Disco, House et Techno en compagnie des artistes du label Pavillonn, au Gambetta Club !
Le vendredi 09 janvier 2026
de 23h59 à 05h00
payant
6 euros.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Gambetta Club 104, rue de Bagnolet 75020 Paris
https://fb.me/e/4dv00wz18 https://www.facebook.com/pavillonn https://www.facebook.com/pavillonn
