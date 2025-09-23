Pavoisement du drapeau Sourd Hotel de Ville Bordeaux Bordeaux

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-23T10:00:00 – 2025-09-23T11:00:00

Fin : 2025-09-23T10:00:00 – 2025-09-23T11:00:00

Levée du Drapeau Sourd en présence de Monsieur le Maire, Hotel de Ville, ChanSigne et Flash Mob, Place Pey Berland par les enfants sourds des établissements scolaires.

Présence d’un interprète en LSF/F

Hotel de Ville Bordeaux Place Pey Berland, Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Levée du Drapeau Sourd + ChanSigne + Flash Mob Place Pey Berland sourd langue des signes

Sébastien Chamard