Pavoisement du drapeau Sourd Hotel de Ville Bordeaux Bordeaux

Pavoisement du drapeau Sourd Mardi 23 septembre, 10h00 Hotel de Ville Bordeaux Gironde
Entrée libre et gratuite
Levée du Drapeau Sourd en présence de Monsieur le Maire, Hotel de Ville, ChanSigne et Flash Mob, Place Pey Berland par les enfants sourds des établissements scolaires.
Présence d’un interprète en LSF/F
Sébastien Chamard