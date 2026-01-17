PawPaw RELEASE PARTY!, JASS CLUB PARIS, PARIS

PawPaw RELEASE PARTY! Samedi 21 février, 19h30, 21h30, 22h30 JASS CLUB PARIS Paris

Tarif Réduit : 15€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Plein : 19€ | Tarif Réduit : 15€ | Tarif unique : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T19:30:00+01:00 – 2026-02-21T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T22:30:00+01:00 – 2026-02-22T01:30:00+01:00

*19h30 & 21h30* PawPaw, c’est un mélange captivant d’un jazz contemporain bercé à l’afrobeat et au hip-hop. C’est l’affirmation d’un jazz vivant, qui tente, explore, et s’autorise à peu près tout. Né d’une amitié au Conservatoire de Lyon qui aboutira à leur collaboration artistique, Malou Strauss (saxophone ténor), Vivien Verrecchia (batterie), Gaël Bihr (guitare), Hénock Kona (basse), Antoine Perret (trompette), et cultivent un son unique. Leur musique est une expérience sonore tissant les ponts entre la liberté d’improvisation du jazz britannique et l’écriture du jazz contemporain, sous l’influence de Kamasi Washington, Shabaka Huchings ou encore Immanuel Wilkins. Le groupe a notamment été lauréat du dispositif d’accompagnement TanDEM 2023/2024 de la SMAC le Périscope ainsi que du 2ème prix du tremplin Doua de Jazz 2024. Après plusieurs mois de travail et de concerts, PawPaw sortira son premier EP début 2026 ! **Malou Strauss** / saxophone, voix, flute **Antoine Perret** / trompette, percussions **Hencok Kona** / basse, pad **Gaël Bihr** / guitare **Vivien Verrecchia** / batterie *22h30* Jam session Jazz x Afrobeat x Hip-Hop *Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !* *// Piano à queue & batterie sur place*

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac, PARIS PARIS 75013 Quartier de la Maison-Blanche Paris Île-de-France 09 54 56 79 01 https://billetterie.jassclub.paris https://www.instagram.com/jassclub.paris/;https://www.facebook.com/jassclub.paris/;https://www.youtube.com/@JASSCLUBPARIS;https://www.tiktok.com/@jassclub.paris [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/296-PawPaw-RELEASE-PARTY?session=296 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/297-PawPaw-RELEASE-PARTY?session=297 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.jassclub.paris/agenda/298-PawPaw-Jam-session-Jazz-x-Afrobeat-x-Hip-Hop?session=298 »}] CONCERTS · JAMS · EXPOS · ATELIERS

Vendredi & Samedi → Concerts + Jam sessions 19H-2H

Mercredi, Jeudi, Dimanche → Concerts 19H-00H

Tous les dimanches 15H, atelier jazz pour enfants !

CLUB · BAR · RESTAURANT Métro Tolbiac Ligne 7 / Accès PMR

19h30 & 21h30PawPaw, c’est un mélange captivant d’un jazz contemporain bercé à l’afrobeat et au hip-hop. C’est l’affirmation d’un jazz vivant, qui tente, explore, et s’autorise à peu près tout.Né … Afrobeat Jazz