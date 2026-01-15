PawPaw, RELEASE PARTY! JASS CLUB PARIS Paris
Né d’une amitié au Conservatoire de Lyon qui aboutira à leur collaboration artistique, Malou Strauss (saxophone ténor), Vivien Verrecchia (batterie), Gaël Bihr (guitare), Hénock Kona (basse), Antoine Perret (trompette), et cultivent un son unique. Leur musique est une expérience sonore tissant les ponts entre la liberté d’improvisation du jazz britannique et l’écriture du jazz contemporain, sous l’influence de Kamasi Washington, Shabaka Huchings ou encore Immanuel Wilkins.
Le groupe a notamment été lauréat du dispositif d’accompagnement TanDEM 2023/2024 de la SMAC le Périscope ainsi que du 2ème prix du tremplin Doua de Jazz 2024. Après plusieurs mois de travail et de concerts, PawPaw sortira son premier EP début 2026 !
Malou Strauss / saxophone, voix, flute
Antoine Perret / trompette, percussions
Hencok Kona / basse, pad
Gaël Bihr / guitare
Vivien Verrecchia / batterie
PawPaw, c’est un mélange captivant d’un jazz contemporain bercé à l’afrobeat et au hip-hop. C’est l’affirmation d’un jazz vivant, qui tente, explore, et s’autorise à peu près tout.
Le samedi 21 février 2026
de 21h30 à 22h30
payant
De 15 à 19 euros.
Tout public.
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
