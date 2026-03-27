Payday series Gymnase Jean Fontan Bayonne
Payday series Gymnase Jean Fontan Bayonne dimanche 29 mars 2026.
Payday series
Gymnase Jean Fontan 10 chemin de Hamboum Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
PAYDAY SERIES est un show de grappling où la performance est au centre de tout.
Des athlètes sélectionnés, un format dynamique et des combats engagés.
Ici, pas de place pour le hasard chaque affrontement compte et le cash prize est à la clé.
Un événement pensé pour le spectacle, l’intensité et le public. .
Gymnase Jean Fontan 10 chemin de Hamboum Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine primefightingentertainment@gmail.com
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English : Payday series
L’événement Payday series Bayonne a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Bayonne
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