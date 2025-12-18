PAYE TON BISOU x LOUDMER La Dame de Canton Paris

Paye ton bisou est un duo de musique électronique indépendant basé à Paris. Nocturne et onirique, leur musique est influencée autant par la musique des clubs anglais que par la nouvelle chanson française.

Alliant une écriture lyrique à des beats électro, l’esthétique du duo s’affirme en 2023 suite à la sortie de leur mixtape, la « Bisoutape vol. 1 et 2 ».

————

Loudmer joue une musique électronique foisonnante qui prend racine dans l’improvisation et la spontanéité. Sa techno poétique et solaire navigue entre sonorités analogiques, rythmes fracturés et textures immersives, créant des instants suspendus, appelant autant les émotions que l’instinct.

Derrière ce pseudonyme, Xavier Leloux, musicien aux parcours variés (math-rock, musiques orientales), revient à ses premières amours : l’électronique, explorée dès l’adolescence à travers le sampling et le vinyle. Sur scène, il manie synthétiseurs modulaires et Push (Ableton), sans ordinateur, pour des performances à la fois précises et spontanées.

Inspiré par des artistes comme Floating Points ou KiNK, Loudmer allie profondeur sonore et énergie live. Son univers scénique s’enrichit d’un travail vidéo abstrait, synchronisé à la musique.

Son premier titre, « Vivre à la ville », est disponible sur toutes les plateformes de streaming.

Deux artistes electro pop se partageront la scène de la Dame de Canton. Venez vivre une soirée comme nulle part ailleurs pour une expérience unique à bord de cette jonque légendaire.

Le mercredi 11 février 2026

de 20h30 à 23h00

payant Sur place : 12 EUR

Prévente : 10 EUR Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

