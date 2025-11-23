Pays bonheur ou le mercredi sans retour Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 20:00 – 21:10

Gratuit : non 10,95 € / 16,50 € 10,95 € réduit / 16,50 € Réservations :laruchenantes.fr/programmation09 84 68 61 18 (La Ruche) Tout public

Pièce d’Emmanuel Darley C’est une parole d’exil et de lumière. Un voyage vers l’humain, là où les frontières s’effacent et où les rêves continuent de parler.Il a fui son pays. Son terrible voyage, il nous le raconte. Lui, il est parvenu jusqu’au bout. Mais ici, la terre promise tant convoitée, le pays bonheur comme ils disent, se révèle sous son vrai jour, celui de la misère morale et matérielle.Il faut travailler. Il faut envoyer de l’argent au pays, coûte que coûte, même si la famille vous oublie peu à peu. Il était de là bas, il est venu et cet ici il ne pourra plus jamais le quitter. Mise en scène et interprétation : Thierry de Pina Durée : 1h10 Tout public à partir de 12 ans Représentations vendredi 23 et samedi 24 janvier 2026 à 20h Cycle hommage à Emmanuel Darley (Pour chaque billet acheté, 1 € sera reversé aux associations Les Restos du Coeur, LGBTQIA+…

Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

09 84 68 61 18 http://www.laruchenantes.fr contact@laruchenantes.fr