Pays d'Art et d'Histoire La Toute Petite Visite – RDV devant l'Office de Tourisme Carennac 24 juillet 2025 09:30

Lot

Pays d’Art et d’Histoire La Toute Petite Visite RDV devant l’Office de Tourisme Cour du Prieuré Carennac Lot

Gratuit

Date : 2025-07-24 09:30:00 à 10:15:00

Début : 2025-07-24 09:30:00

fin : 2025-07-24 10:15:00

Date(s) :

2025-07-24

2025-08-21

Partez à la découverte de Carennac à hauteur d’enfant en vous amusant ! Une visite ludique pour les petits curieux, entre jeux, découvertes et vieilles pierres.

Pour les 3-5 ans accompagnés

45 min

15 places

Toutes les infos au 05 65 33 81 36

et sur le site www.pays-vallee-dordogne.com

RDV devant l’Office de Tourisme Cour du Prieuré

Carennac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

English :

Discover Carennac from a child’s point of view, and have fun doing it! A fun tour for curious little ones, with games, discoveries and old stones.

For 3-5 year-olds accompanied by an adult

45 minutes

Free

15 places

Further information: 05 65 33 81 36

and at www.pays-vallee-dordogne.com

German :

Entdecken Sie Carennac auf Kinderhöhe und haben Sie Spaß dabei! Ein spielerischer Besuch für kleine Neugierige, zwischen Spielen, Entdeckungen und alten Steinen.

Für 3- bis 5-Jährige in Begleitung

45 Min

Kostenlos

15 Plätze

Alle Infos unter 05 65 33 81 36

und auf der Website www.pays-vallee-dordogne.com

Italiano :

Scoprite Carennac dal punto di vista dei bambini e divertitevi! Una visita divertente per piccoli curiosi, con giochi, scoperte e vecchie pietre.

Per bambini di 3-5 anni accompagnati da un adulto

45 minuti

Gratuito

15 posti

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 05 65 33 81 36

e su www.pays-vallee-dordogne.com

Espanol :

Descubra Carennac desde el punto de vista de un niño, ¡y diviértase haciéndolo! Un divertido recorrido para pequeños curiosos, con juegos, descubrimientos y piedras antiguas.

Para niños de 3 a 5 años acompañados de un adulto

45 minutos

Gratis

15 plazas

Para más información, llame al 05 65 33 81 36

y en www.pays-vallee-dordogne.com

L’événement Pays d’Art et d’Histoire La Toute Petite Visite Carennac a été mis à jour le 2025-06-14 par VD Pays Art & Histoire