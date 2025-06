Pays d’Art et d’Histoire Visite Artistique « Il était une fois » Carennac – devant l’office de tourisme Rocamadour 14 août 2025 21:00

Lot

Pays d’Art et d’Histoire Visite Artistique « Il était une fois » Carennac devant l’office de tourisme Rdv Cour du prieuré Rocamadour Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-14 21:00:00

fin : 2025-08-14 22:30:00

Date(s) :

2025-08-14

Dans les ruelles de Carennac, le comédien Antonin Boccara et la guide conférencière vous entraînent à la rencontre de personnages d’un autre temps, entre faits historiques et récits farfelus.

Toutes les infos au 05 65 33 81 36

et sur le site www.pays-vallee-dordogne.com

.

devant l’office de tourisme Rdv Cour du prieuré

Rocamadour 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

English :

In the narrow streets of Carennac, actor Antonin Boccara and the tour guide take you on a journey to meet characters from another era, between historical facts and far-fetched tales.

Further information: 05 65 33 81 36

and at www.pays-vallee-dordogne.com

German :

In den Gassen von Carennac führen Sie der Schauspieler Antonin Boccara und die Fremdenführerin zu Figuren aus einer anderen Zeit, zwischen historischen Fakten und skurrilen Erzählungen.

Alle Infos unter 05 65 33 81 36

und auf der Website www.pays-vallee-dordogne.com

Italiano :

Nelle stradine di Carennac, l’attore Antonin Boccara e la guida turistica vi accompagnano in un viaggio per incontrare personaggi di un’altra epoca, tra fatti storici e racconti inverosimili.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 05 65 33 81 36

o visitare il sito www.pays-vallee-dordogne.com

Espanol :

En las callejuelas de Carennac, el actor Antonin Boccara y el guía turístico le llevarán a conocer personajes de otra época, entre hechos históricos y relatos inverosímiles.

Para más información, llame al 05 65 33 81 36

o visite www.pays-vallee-dordogne.com

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Visite Artistique « Il était une fois » Carennac Rocamadour a été mis à jour le 2025-06-14 par VD Pays Art & Histoire