Pays d’Art et d’Histoire Visite découverte de Loubressac Un belvédère dominant les vallées Vayrac mardi 28 octobre 2025.

Vayrac Lot

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 15:00:00

fin : 2025-10-28 16:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Visite guidée avec Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art.

Découverte du village de Loubressac.

Lieu de rdv donné après votre inscription.

Billet à prendre en office de tourisme ou sur le site du Pays d’art et d’histoire

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

Vayrac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

English :

Guided tour with Anne-Marie Pêcheur, art historian.

Discover the village of Loubressac.

Meeting point given after registration.

Tickets available from the tourist office or on the Pays d’art et d’histoire website:

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

German :

Geführte Besichtigung mit der Kunsthistorikerin Anne-Marie Pêcheur.

Entdeckung des Dorfes Loubressac.

Treffpunkt nach Ihrer Anmeldung.

Das Ticket erhalten Sie im Tourismusbüro oder auf der Website des Pays d’art et d’histoire

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

Italiano :

Visita guidata con Anne-Marie Pêcheur, storica dell’arte.

Scoperta del villaggio di Loubressac.

Punto d’incontro indicato dopo l’iscrizione.

Biglietti disponibili presso l’ufficio del turismo o sul sito web dei Pays d’art et d’histoire:

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

Espanol :

Visita guiada con Anne-Marie Pêcheur, historiadora del arte.

Descubrimiento del pueblo de Loubressac.

Punto de encuentro indicado tras la inscripción.

Billetes disponibles en la oficina de turismo o en la página web de Pays d’art et d’histoire:

https://www.pays-vallee-dordogne.com/

