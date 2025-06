Pays d’Art et d’Histoire Visite ludique en famille « Speed Quizz » – Hospitalet de Rocamadour Rocamadour 22 août 2025 17:00

Pays d’Art et d’Histoire Visite ludique en famille « Speed Quizz » Hospitalet de Rocamadour Direction parking du château Rocamadour Lot

Début : 2025-08-22 17:00:00

fin : 2025-08-22 18:30:00

Date(s) :

2025-08-22

Venez vous amuser en équipe et en famille à deviner l’histoire et le patrimoine de Rocamadour, grâce à une pincée de dessin, un zeste de mimes et des mots interdits !

Hospitalet de Rocamadour Direction parking du château

Rocamadour 46500 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

English :

Come and have fun as a team and as a family, guessing the history and heritage of Rocamadour, thanks to a pinch of drawing, a zest of mimes and some forbidden words!

German :

Erraten Sie im Team und mit der ganzen Familie die Geschichte und das Kulturerbe von Rocamadour mit einer Prise Zeichnen, einem Schuss Pantomime und verbotenen Wörtern!

Italiano :

Venite a divertirvi in squadra e in famiglia per indovinare la storia e il patrimonio di Rocamadour, grazie a un pizzico di disegno, un pizzico di mimo e qualche parola proibita!

Espanol :

Venga a divertirse en equipo y en familia para adivinar la historia y el patrimonio de Rocamadour, ¡gracias a una pizca de dibujo, una pizca de mímica y algunas palabras prohibidas!

