Pays de Nemours Au fil du Loing Château-Musée de Nemours Nemours dimanche 27 juillet 2025 .

Début : 2025-07-27T11:00:00 – 2025-07-27T19:00:00

Fin : 2025-07-27T11:00:00 – 2025-07-27T19:00:00

Château-Musée de Nemours Rue Gautier 1er, 77140 Nemours, France Nemours 77140 Seine-et-Marne Île-de-France 0164282742 https://www.nemours.fr/chateau-musee Parmi les pièces les plus marquantes, le musée compte des sculptures de Carrier Belleuse, Carpeaux, Barrias, des peintures de Boutet de Monvel, Henner, Leroy, etc. A noter également, un fonds remarquable d’arts graphiques, en particulier des estampes de Goya, Corot, Delacroix, Manet, Fantin-Latour et Daumier ainsi que des dessins (Doré, de Montholon, Nanteuil, Decamps, Saint Marcel, Robert-Fleury, Fromentin) mais aussi de photographies anciennes françaises, italiennes et espagnoles (Bayard, Baldus, Molins, de Bonis, Laurent, etc.). D’autres collections, grâce à de nombreux dons d’artistes et de particuliers, ont enrichi le musée en arts décoratifs, arts premiers, arts et traditions populaires, archéologie, histoire naturelle, militaria et numismatique. Par l’autoroute A6 : sortie n°16 Nemours. Par la route : N7 / D607 / D403. En train : gare SNCF de Nemours Saint-Pierre. En car : Ligne 34 du Seine et Marne Express, arrêt Quai Victor Hugo.

