Pays en Direct fête la Chandeleur Pays en Direct Villeréal samedi 7 février 2026.
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 15:00:00
fin : 2026-02-07 18:30:00
Date(s) :
2026-02-07
Un rendez-vous chaleureux et familial pour célébrer nos produits locaux à travers la tradition des crêpes !
Pays en Direct 1 chemin de Glady Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 36 95 paysendirect4721@gmail.com
English : Pays en Direct fête la Chandeleur
A warm, family-friendly event to celebrate our local products through the tradition of crêpes!
