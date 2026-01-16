Pays en Direct fête la Chandeleur Pays en Direct Villeréal

Pays en Direct fête la Chandeleur

Pays en Direct 1 chemin de Glady Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 18:30:00

Date(s) :

2026-02-07

Un rendez-vous chaleureux et familial pour célébrer nos produits locaux à travers la tradition des crêpes !

Pays en Direct 1 chemin de Glady Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 36 95 paysendirect4721@gmail.com

English : Pays en Direct fête la Chandeleur

A warm, family-friendly event to celebrate our local products through the tradition of crêpes!

