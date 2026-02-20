Pays Lointain Collectif Regards des lieux Maison des associations La Chapelle-en-Vercors
Pays Lointain Collectif Regards des lieux
Maison des associations 1 Pl. Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors Drôme
Tarif : 5 – 5 – 15 EUR
Tarif libre
Début : 2026-03-13 20:00:00
fin : 2026-03-13 21:30:00
2026-03-13
Pays Lointain est un concert cinématographique. Sur scène, une harpe et une basse dialoguent, jouent avec l’image et les sons du paysage.
Maison des associations 1 Pl. Maison des Associations La Chapelle-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 36 09 74 billetterie@lacinquiemesaison-accr.org
English : Pays Lointain Collectif Regards des lieux
Pays Lointain is a cinematic concert. On stage, a harp and a bass converse, playing with the image and sounds of the landscape.
