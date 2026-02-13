Pays Saint Lysien vous invite à participer à son Atelier « Langue Cuisine » à la cuisine pédagogique de L’Escalys le 14 février à 14h, Cuisine pédagogique de L’Escalys 3 av. François Mitterand Saint Lys, Saint-Lys

Pays Saint Lysien vous invite à participer à son Atelier « Langue Cuisine » à la cuisine pédagogique de L’Escalys le 14 février à 14h Samedi 14 février, 14h00 Cuisine pédagogique de L’Escalys 3 av. François Mitterand Saint Lys Haute-Garonne

Sur inscription

C’est en petit groupe (10 max.) que Pays Saint Lysien vous propose de réaliser un plat Portugais à la cuisine pédagogique de L’Escalys le 14 février. C’est sous la direction de Lénia que vous pourrez découvrir cette recette en Portugais (Pas d’inquiétude on la traduit ensemble…). Le coût des composants est partagé entre tous. Le plat réalisé est aussi partagé entre tous. Pour participer vous devez vous inscrire sur pslpepm@gmail.com. Une confirmation vous sera envoyée (Seuls les dix premiers inscrits peuvent participer ; la date et l’heure du mail permet d’éviter toute contestation). Il y aura un atelier par mois alors surveillez la prochaine parution !!!

Cuisine pédagogique de L'Escalys 3 av. François Mitterand Saint Lys 31470 Saint Lys Saint-Lys 31470 Haute-Garonne Occitanie pslpepm@gmail.com

Animé par Lénia, cet atelier vous permettra de réaliser et de déguster les délicieux petits gateaux Jangada.