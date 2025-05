Paysage, Art et Patrimoine au Père Lachaise rémois – Cimetière du nord Reims, 8 juin 2025 07:00, Reims.

Marne

Paysage, Art et Patrimoine au Père Lachaise rémois Cimetière du nord 1 bis rue du Champ de Mars Reims Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08

fin : 2025-06-08

Date(s) :

2025-06-08

Les cimetières sont des reflets de la société et des témoins de son rapport à la mort. Le cimetière du Nord, créé à la fin du XVIIIe siècle, prend place dans un cadre naturel et végétal, mêlant ainsi…Tout public

Les cimetières sont des reflets de la société et des témoins de son rapport à la mort. Le cimetière du Nord, créé à la fin du XVIIIe siècle, prend place dans un cadre naturel et végétal, mêlant ainsi volonté hygiéniste et romantisme. Plus ancien cimetière de Reims encore ouvert, il présente une grande variété d’exemples d’art funéraire et de ses évolutions. Cette visite vous dévoilera la richesse des monuments sculptés du cimetière du Nord, leurs liens avec l’histoire de Reims ainsi que la symbolique funéraire des nombreuses fleurs et plantes de pierre décorant les tombes. .

Cimetière du nord 1 bis rue du Champ de Mars

Reims 51100 Marne Grand Est

English : Paysage, Art et Patrimoine au Père Lachaise rémois

Cemeteries are reflections of society, bearing witness to its relationship with death. The Cimetière du Nord, created at the end of the 18th century, takes its place in a natural, plant-filled setting, blending?

German :

Friedhöfe sind ein Spiegelbild der Gesellschaft und zeugen von ihrer Beziehung zum Tod. Der Nordfriedhof, der Ende des 18. Jahrhunderts angelegt wurde, befindet sich in einer natürlichen und pflanzlichen Umgebung und verbindet so?

Italiano :

I cimiteri sono il riflesso della società e testimoniano il suo rapporto con la morte. Il Cimetière du Nord, creato alla fine del XVIII secolo, è inserito in un ambiente naturale e ricco di piante, che combina?

Espanol :

Los cementerios son un reflejo de la sociedad y dan testimonio de su relación con la muerte. El Cimetière du Nord, creado a finales del siglo XVIII, se encuentra en un entorno natural y vegetal que combina?

L’événement Paysage, Art et Patrimoine au Père Lachaise rémois Reims a été mis à jour le 2025-05-22 par ADT de la Marne