Paysage au fusain Brasserie La Kreuze Anzême
Paysage au fusain Brasserie La Kreuze Anzême samedi 11 avril 2026.
Paysage au fusain
Brasserie La Kreuze 2 Forges Anzême Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Atelier de fusain avec l’artiste Stéphanie Manchon.
Entrée libre et Gratuite.
Sur réservation au 06 82 98 69 79. .
Brasserie La Kreuze 2 Forges Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 98 69 79 contact@cac23bis.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Paysage au fusain Anzême a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret