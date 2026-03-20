Paysage au fusain Brasserie La Kreuze Anzême

Paysage au fusain 2 Forges Anzême 2026-04-11

Paysage au fusain Brasserie La Kreuze Anzême samedi 11 avril 2026.

Paysage au fusain

Brasserie La Kreuze 2 Forges Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Atelier de fusain avec l’artiste Stéphanie Manchon.
Entrée libre et Gratuite.
Sur réservation au 06 82 98 69 79.   .

Brasserie La Kreuze 2 Forges Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 98 69 79  contact@cac23bis.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Paysage au fusain Anzême a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret

Prochains événements à Anzême