Paysage au fusain Brasserie La Kreuze Anzême

Paysage au fusain

Brasserie La Kreuze 2 Forges Anzême Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Atelier de fusain avec l’artiste Stéphanie Manchon.

Entrée libre et Gratuite.

Sur réservation au 06 82 98 69 79. .

Brasserie La Kreuze 2 Forges Anzême 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 98 69 79 contact@cac23bis.fr

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English :

L’événement Paysage au fusain Anzême a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Grand Guéret