Paysage de Pierre Bourgeois Le Cartel des Arts Lannion

Paysage de Pierre Bourgeois

Le Cartel des Arts 14 Place du Général Leclerc Lannion Côtes-d’Armor

Vivre l’instant et s’émouvoir.

S’inspirant d’image du monde, P. Bourgeois trouve la beauté dans ce qui est vivant, sensuel.

Entre l’intelligible et l’imaginaire les paysages de P. Bourgeois invitent le regard et l’esprit à la balade. La toile devient un espace intense et infini où des lumières animées se répondent, où chaque élément trouve un sens intime.

C’est un univers vibrant d’énergie, de rythmes et de couleurs.

Je suis en quête d’une émotion esthétique mais aussi de la complicité de mes lecteurs. Pour qu’une œuvre vive, elle doit impliquer et libérer l’imaginaire de ceux qui la regardent.

C’est avant tout la spontanéité du trait, la magie et la vibration de la couleur qui m’inspirent.

Je cherche à restituer des instants vécus au travers de paysages réinventés. Je suggère l’essentiel pour laisser place aux sons, à la vie et aux lumières.

Mes tableaux sont des voyages, des fenêtres ouvertes sur les souvenirs et l’imaginaire. .

Le Cartel des Arts 14 Place du Général Leclerc Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 72 81 80 30

