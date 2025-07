Paysage et histoire de la côte de Delme Mairie Liocourt

Mairie 1 Rue des vignes Liocourt Moselle

Dimanche 2025-07-27 14:30:00

L’été est une période propice à l’observation sur la Côte de Delme,

tant des espèces présentes, nombreuses et variées, que des

paysages qui l’entourent. Ceux-ci nous dévoilent des traces de

l’histoire de cette zone frontalière. La butte calcaire semble un

vaisseau de pierre amarré ici, arche improbable défiant le temps.

Animation gratuite avec Thierry Gydé, animateur nature au

Conservatoire.Tout public

0 .

Mairie 1 Rue des vignes Liocourt 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 03 00 97 animation@cen-lorraine.fr

English :

Summer is a great time for birdwatching on the Côte de Delme,

both of the many and varied species present, and of the

surrounding landscapes. These reveal traces of the history

history of this border area. The limestone hillock seems like a

stone vessel moored here, an unlikely ark defying time.

Free guided tour with Thierry Gydé, nature guide at the

Conservatory.

German :

Der Sommer ist eine günstige Zeit für Beobachtungen an der Côte de Delme,

sowohl der zahlreichen und vielfältigen Arten, die hier vorkommen, als auch der

landschaften, die sie umgeben. Diese offenbaren uns Spuren der

der Geschichte dieses Grenzgebiets. Der Kalksteinhügel scheint ein

schiff aus Stein, das hier angedockt ist, eine unwahrscheinliche Arche, die der Zeit trotzt.

Kostenlose Animation mit Thierry Gydé, Naturanimateur am

Konservatorium.

Italiano :

L’estate è un periodo ideale per il birdwatching sulla Côte de Delme,

sia per le numerose e varie specie presenti, sia per i paesaggi che

paesaggi che la circondano. Questi ultimi rivelano le tracce della

storia di questa zona di confine. La collinetta calcarea sembra un

come un vascello di pietra ormeggiato qui, un arco improbabile che sfida il tempo.

Visita guidata gratuita con Thierry Gydé, guida naturalistica del Conservatorio

Conservatorio.

Espanol :

El verano es un buen momento para la observación de aves en la Côte de Delme,

tanto por las numerosas y variadas especies presentes como por los

paisajes que la rodean. Estos revelan las huellas de la

historia de esta zona fronteriza. La loma calcárea parece un

buque de piedra amarrado aquí, un arco improbable que desafía al tiempo.

Actividad gratuita con Thierry Gydé, coordinador de naturaleza del

Conservatorio.

L’événement Paysage et histoire de la côte de Delme Liocourt a été mis à jour le 2025-07-20 par OT DU PAYS SAULNOIS