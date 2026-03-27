PAYSAGE ET MARGERIDE Mende

PAYSAGE ET MARGERIDE Chemin de Saint-Ilpide Mende 2026-04-15

PAYSAGE ET MARGERIDE Mende mercredi 15 avril 2026.

PAYSAGE ET MARGERIDE

Chemin de Saint-Ilpide Mende Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15

Date(s) :
2026-04-15

Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy et animée par Noël Ducret.

Entrée libre et gratuite.
Renseignements 04 66 65 24 46   .

Chemin de Saint-Ilpide Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 24 46  cer@cer48.fr

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English :

L’événement PAYSAGE ET MARGERIDE Mende a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Mende

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