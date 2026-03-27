PAYSAGE ET MARGERIDE Mende
PAYSAGE ET MARGERIDE Mende mercredi 15 avril 2026.
PAYSAGE ET MARGERIDE
Chemin de Saint-Ilpide Mende Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Conférence proposée par le Centre d’Etudes et de Recherches Benjamin Bardy et animée par Noël Ducret.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements 04 66 65 24 46 .
Chemin de Saint-Ilpide Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 65 24 46 cer@cer48.fr
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English :
L’événement PAYSAGE ET MARGERIDE Mende a été mis à jour le 2026-03-27 par 48-OT Mende
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