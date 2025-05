Paysage exquis – Musée Maurepas Rennes, 11 juin 2025, Rennes.

Paysage exquis Musée Maurepas Rennes Mercredi 11 juin, 14h30

Après une découverte de l’exposition, un atelier inspiré du principe du cadavre exquis, invite les élèves à créer collectivement un paysage réel ou imaginaire à l’aide de différentes techniques arti…

**Entrez libres au Musée !** Cette activité est entièrement gratuite et sans réservation. Attention cependant : la participation se fera dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-06-11T14:30:00.000+02:00

Fin : 2025-06-11T16:00:00.000+02:00

1

https://mba.rennes.fr/fr/programmation/maurepas/paysage-exquis

Musée Maurepas 20 quai Emile Zola – 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine