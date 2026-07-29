Informations pratiques

Urrugne

Paysage, risques littoraux et adaptation aux changements climatiques à Urrugne

964 Chemin d’Etxail Bordaberri Urrugne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 09:30:00

fin : 2026-09-09 12:00:00

Date(s) :

2026-09-09

Dans le cadre du programme de sensibilisation aux risques littoraux développé avec la Communauté d’Agglomération Pays basque, nous vous proposons de participer à une lecture de paysage itinérante sur la Corniche basque à Urrugne.

Lors d’une petite balade pédestre sur les hauteurs de la Corniche basque, un chargé de mission du CPIE Littoral basque vous aidera à lire ce paysage à la fois ancien, naturel mais aussi artificialisé.

Vous découvrirez les phénomènes naturels qui ont façonné cet espace naturel sensible et vous comprendrez comment l’homme s’est adapté avec plus ou moins de succès aux aléas de ce territoire emblématique.

Saisissez cette opportunité pour mieux comprendre les évolutions passées mais aussi pour imaginer ensemble celles à venir.

Nous comprendrons comment les risques naturels présents sont surveillés et nous comprendrons mieux le rôle des habitants. .

964 Chemin d’Etxail Bordaberri Urrugne 64122 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 74 16 18 cpie.littoral.basque@hendaye.com

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English : Paysage, risques littoraux et adaptation aux changements climatiques à Urrugne

L’événement Paysage, risques littoraux et adaptation aux changements climatiques à Urrugne Urrugne a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme Pays Basque