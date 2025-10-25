Paysageries – par Jean-Marc Thébaud – Festival QPN Caserne Mellinet/La Générale Nantes

Paysageries – par Jean-Marc Thébaud – Festival QPN Caserne Mellinet/La Générale Nantes samedi 25 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-25 14:00 – 18:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Exposition dans le cadre de la QPN 2025 – 29e édition.Après « Illusion » en 2024, la Quinzaine Photographique Nantaise poursuit la réflexion avec la thématique « Réalité », du 26 septembre au 2 novembre 2025, dans 14 lieux pour 21 expositions. Exposition proposée à la Générale : »Paysageries » par Jean-Marc ThébaudAu coeur de la ruralité maugeoise qu’il habite depuis plus de quinze ans, Jean-Marc Thébaud parcourt au quotidien un territoire sujet à l’étalement urbain et à l’industrialisation de l’agriculture. Sa démarche interroge le paysage et l’architecture comme bien commun.Au fil des séries « Mauges » et « Choletais », il tente de montrer le revers poétique d’une réalité aseptisée en mettant en scène des objets banals pour en extraire l’expression des forces et des dynamiques qui traversent notre rapport à l’environnement.Inspiré par des photographes tels que W.Christenberry (1936-2016) ou L.Ghirri (1943-1992), ainsi que par la mission gouvernementale de la DATAR en France dans les années 80, Jean-Marc Thébaud épuise les ronds points, les derrières d’usines, les champs labourés, les raquettes de lotissements en chantiers, pour construire son enquête documentaire.À travers une photographie brute et sans retouches, mais au cadrage minutieusement orchestré, l’apparente pauvreté de la réalité du péri-urbain se voit réhabilitée dans une forme à la fois inquiétante et drôle qui nous invite à une réflexion sur l’esthétique de nos cosmogonies contemporaines. du 27 septembre au 31 octobre 2025 à la Générale :mardi au samedi de 14h à 18h (jusqu’à 21h le jeudi) Vernissage jeudi 2 octobre 2025 à 19h

Caserne Mellinet/La Générale Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

https://www.festival-qpn.com/