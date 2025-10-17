Paysages de la Seine à Choisy-le-Roi Quai Fernand Dupuy Choisy-le-Roi

Paysages de la Seine à Choisy-le-Roi Quai Fernand Dupuy Choisy-le-Roi vendredi 17 octobre 2025.

Paysages de la Seine à Choisy-le-Roi Vendredi 17 octobre, 09h00, 13h30 Quai Fernand Dupuy Val-de-Marne

Public scolaire niveau élémentaire (CE2 à CM2). Sur réservation uniquement.

Début : 2025-10-17T09:00:00+01:00 – 2025-10-17T11:00:00+01:00

Fin : 2025-10-17T13:30:00+01:00 – 2025-10-17T15:30:00+01:00

Dans le cadre des Journées nationales de l’architecture le CAUE 94 propose une visite dédiée au jeune public le vendredi 17 octobre.

Cette visite permettra d’arpenter les quais de Seine à Choisy-le-Roi et d’évoquer l’histoire de l’évolution de ce territoire au fil du temps.

Élément essentiel de l’identité du Val-de-Marne, la Seine porte une valeur patrimoniale indéniable. Élément naturel lié aux activités de loisirs mais aussi élément indissociable de l’évolution industrielle du secteur, la Seine est aussi un élément urbain porteur d’enjeu fort pour la transformation du territoire.

Quai Fernand Dupuy 94600 Choisy-Le-Roi Val-de-Marne Île-de-France

Quai de Seine à Choisy-le-Roi © Martin Argyroglo